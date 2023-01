Pisałem już dawno że teraz przyszłość będą generować państwa typu Rosja czy Chiny, ale przecież wszystko to „teorie spiskowe i bzdury". To, że Zachód się uzależnia od decyzji dykratur (albo inaczej, jest mu to na rękę), to akurat widać na niemal każdym kroku. Przykładem może być też Reddit, który przecież jest szpiegowany przez chiński rząd.