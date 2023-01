Prezes NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie udaremnienia planowanych w Orlenie kontroli. Kontrolerzy NIK mieli zbadać połączenie Orlenu z Lotosem i PGNiG. 'Najwyższa Izba Kontroli podjęła dwie planowe kontrole w PKN Orlen. Zostały one udaremnione. Kontrolerów nie dopuszczono do