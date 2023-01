Ja odchowałem pustułkę, została wyrzucona z gniazda i spadła mi na maskę samochodu. Wtedy nie wiedziałem, że ptaki wypychają najsłabsze pisklę. No i tak sobie mieszkała w klatce u mnie rozwijała się jak już była duża to wydawało mi się, że jakieś przywiązanie jest. Zostawiłem klatkę otwartą na chwilę żeby jej posprzątać świtu gwizdu poszła w #!$%@? XD zero wdzięczności.