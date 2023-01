Napisałem grę dla programistów - sterujemy robotem odkurzającym

Zajebiaszcza sprawa, swego czasu tez interesowałem się tworzeniem podobnych projektów i mam nadzieję kiedyś do tego wrócić na poważniej. Dla mnie najważniejsze było to, żeby dla odmiany nie były to wyzwania "dla programistów", tylko były jak najbardziej przystępne dla nie-programistów - np. na pierwszych etapach gra pozwala sterować strzałkami i pokazuje jakiego kodu taka akcja jest odpowiednikiem, całość jest znacznie bardziej ustrukturyzowana etc. W ostatecznej formie gra miałaby wciągać jako gra, ale Pokaż całość