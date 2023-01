Na początku myślałem że Macron odklejony z tymi rozmowami, ale z biegiem czasu zaczynam rozumieć, że USA zapewne wystawiła jego i Scholza do "komunikacji" z Rosja. W sensie wiecie - jak Putin juz bedzie wiedzial ze koniec, to bedzie mial do kogo zadzwonic zeby zaczac rozmowy. Z drugiej strony Macron rozmawiajac z nim, moze de-eskalować sytuacje mowiac to i tamto. Macron nie jest glupi, dobrze wie ze te gadki nic nie zmieniaja Pokaż całość