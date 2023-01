Należało oddać to wezwanie panu i udzielić mu pouczenia, że może użyć go w toalecie zamiast papieru. Jedyne, co firma pilnująca parkingu może zrobić, to oddać sprawę do sądu, ale też ostrożnie, bo musieliby mieć dowody, że kierujący pojazdem zapoznał się z regulaminem oraz dokumentację, że skorzystał z tego parkingu.