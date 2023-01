No kurde, w końcu dziady idą po rozum do głowy? Ja od lat wskazuję, że obecność Turcji w strukturach NATO to jest jakieś nieporozumienie, w końcu trzon sojuszu stanowią kraje cywilizowane, a Turcji do miana kraju cywilizowanego bardzo dużo brakowało i brakuje. Przyjęcie ich do sojuszu było podyktowane tylko i wyłącznie doraźnymi i krótkoterminowymi interesami USA na obszarze Bliskiego Wschodu. To był błąd strategiczny w ujęciu wieloletnim, bo tylko doraźnie dał profity, Pokaż całość