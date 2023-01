szukali pewnie narkotyków bo profesjonalna ekipa szpiegów nie wynajmuje czerwonych motorówek, białego drona podwodnego i sprzętu do nurkowania od lokalnych firm na swoje paszporty...

co nie zmienia faktu, że powinni siedzieć do chwili wyjaśnienia czego dokładnie szukali w zimie ryzykując swoje życie, to musiało być coś bardzo, bardzo cennego