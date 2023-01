Agresja xD



Z punktu widzenia psa:

O but pobawię się! o zaczął machać nogą czyli chce kontynuować zabawę!



Tak to mniej więcej wygląda. Pies został źle wychowany. Nie jest nauczony, że nie powinien bawić się nogą albo ręką. Mogło być np. tak, że jak pies łapał za nogawkę albo but jak był mały to opiekun zaczynał machać nogą, kopać, krzyczeć i z punktu widzenia psa takie zachowanie jest zachęcaniem do zabawy.



