Ukraina jest w mega ciężkiej sytuacji. Od hura optymizmu do niemal obecnego już skrajnego pesymizmu. Ruskie się ogarnęły i to co ukraincom wychodziło i działało 2 miesiące temu, teraz już nie działa. Te wszystkie dostawy Leopardow i innego sprzętu to po to by ratować sytuację, a nie przygotować do nowej ofensywy. obawiam się że najdalej na wiosnę Kacapia ruszy ponownie z pełną parą, tym razem będą przygotowani i unikną wcześniejszych błędów.