Prorosyjski marsz, który Osadowski i Kamraci szykują 21 stycznia w Warszawie, współorganizowany jest przez białoruskie KGB, a może nawet rosyjskie FSB - alarmuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Mamy na to dowody.

To je pokażcie, bo inaczej to tylko smętne pitolenie i jakkolwiek wcale nikomu nie będzie smutno jak policja przepałuje całą tą bandę to "mówić" każdy sobie może. Ukrywanie dowodów swoją drogą jeśli faktycznie istnieje taki zarzut w kontekście