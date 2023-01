Wykopkowym spermiarzom nawet nie przeszkadza że dziewcze to pacynka Klausa Schwaba. Byle tylko się ospermić. To zła kobieta jest, w ładnym opakowaniu. Utopiłaby was wykopki w łyżce wody, przerobiła na pederastów i nakarmiła robakami. Szukajcie sobie innego obiektu westchnień wśród poczciwych dziewczyn z waszej okolicy.