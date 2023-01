Jak zapakowali do pociagu "ochotnikow" do SS z Zakopanego i podhala to zwabiono ludzi jedzeniem i napojami. W pociagu jadącym z Zakopanego do miejsca docelowego na szkolenia dojechalo raptem kilku i to tylko takich ktorzy po zakrapianej imprezie nie byli w stanie sami wyskoczyc z pociagu. Polecam ksiazke "Palace Katownia Podhala" tam jest opisane dokladnie jakich to "wygod" doznawali ludzie w Zakopanem, a zwlaszcza na Chalubinskiego...