Może to śmieszne ale powinna być instytucja która miała by prawo karać właścicieli stron internetowych za nachalne reklamy - coś w rodzaju polityki przestrzennej - bo widzę że to co w realu już dawno przeniosło się do sieci - wyskakujące okienka, uciekający krzyżyk, pod każdą tabelką reklama - jednym słowy nasrane reklam że az rzygać się chce.