Czołgi i artyleria dla Ukrainy. Wspólna deklaracja dziewięciu państw

Ja rozumiem, że jest wielu sceptyków, ale to nie są tematy łatwe do uzgodnienia. Cieszy, że wiele państw stoi razem i mówi tym samym językiem, bo to jest równie ważne jak realna pomoc, która trafi do Ukrainy. To jest ekstremalnie ważne z punktu widzenia polityki europejskiej, bo kształtuje się nowy układ, w którym Niemcy i Francja mogą wiele stracić. Mniejsze państwa uwierzą, że wspólnie mogą stanowić przeciwwagę dla kolosów, jak Niemcy i Pokaż całość