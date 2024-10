"W połowie 2024 roku w internecie zawrzało, gdy jeden z użytkowników portalu Wykop.pl stworzył specjalną stronę internetową, na której szczegółowo analizował posunięcia Buddy." [...]

"Posługiwał się dokładnie takimi samymi słowami, jak Budda przy promocji loterii: to ostatnia szansa na samochód od Buddy, on to robi dla widzów, później dzięki loterii ma pieniądze na filmy, to dobry człowiek, bo tyle rozdaje pieniędzy, tworzy historię YouTube’a."

