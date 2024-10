Ostatnio zatrąbiłem na kierowcę Tureckiej ciężarówki, bo karaluch blokował przejazd i nic z tego faktu sobie nie robił. A wystarczyło żeby podjechał do przodu 2m.

Najpierw poszły obelgi i gesty ściętej głowy w moją stronę. Gdy karaluch w końcu podjechał 2m, podczas wymijania pokazałem mu brawo 👏 a on mi pokazał swój nóż 🔪 . To z brawo przeszedłem na Faketa. Karaluch 🪳 się odpalił całkowicie wybiegł z ciężarówki i bez żadn Pokaż całość