czasem gdy taka zwykła acz mięsista i wielka kuhwa wpadnie mi do pokoju, to dostaję padaczki/histerii/paniki, o zaśnięciu mogę zapomnieć.

ale to z miniaturki...

no nie wiem, ale pewnie łopatą bym nie dał rady zabić, bo by chwyciła za tą łopatę, i r-------a mi meble w pokoju.

nawet nie mam pomysłu, co by się działo gdybym miał kontakt z takim alienem.

o---------a :/