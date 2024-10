I do tego on się nadaje. To poziom baćki Łukaszenki, nawet grubo poniżej. Już przy poprzedniej kadencji odstawiał takie numery - walka z dopalaczami poprzez rozkopanie chodnika przed punktem sprzedaży, a kwota wolna... ech szkoda strzępić ryja. To jest poziom aktywistki z podstawówki.