Swoją drogą, bobry to takie abstrakcyjne zwierzaczki - widzą drzewo, to muszą je przewrócić i będą tygodniami je obgryzać xD widzą płynącą rzekę, to nie mogą na to pozwolić i muszą budować zaporę, korzystają z tego z naturalnych, wrodzonych instynktów inżynierskich, które ewoluowały przez miliony lat xD Potrafilibyście zatrzymać rzekę przy użyciu sterty patyków i żadnych narzędzi poza nożycami?