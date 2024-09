"Służby województwa opolskiego walczą z powodzią. Jak ważne jest, żeby stosować się do ich zaleceń, pokazuje nagranie udostępnione przez tamtejszą policję. Pewien kierowca zignorował sygnały mundurowych i wjechał na uszkodzony most. Jego auto wpadło do wyrwy powstałej w wyniku działania wody."