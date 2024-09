Brawo! Właśnie takich polityków nam trzeba.

Pisiory: PO zaczęło ten projekt, więc jest z-j-e-b-a-n-y. Przerywamy tę szkodliwą inwestycje to tylko po to żeby się niemce nachapały

PO: złodzieje z PiS zaczęły ten megalomoański projekt, po to by się nakraść. Za naszych rządów nie pozwolimy na kradzież



Więcej polaryzacji, spokojnie Polska wytrzyma!