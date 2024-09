co to w ogóle jest za nielogiczne stwierdzenie, że jak jest ocieplenie to będzie susza. Nawet historycy wiedzą, że susza jest wtedy, kiedy jest ochłodzenie oceanów i mórz bo to spowalnia parowanie. Tak skończyła się epoka brązu. Czyli na logię cieplejsze wody powodują więcej opadów. Przyroda sama się wyreguluje bo więcej wody i CO2 powoduje szybszy wzrost roślin. I dinozaurów.