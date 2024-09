Zesra się, grono ludzi którzy mają dostęp do takiego kredytu będzie bardzo małe bo to rodziny 2+3 to jest raz a dwa to tak jak 0% mogli brać tylko osoby nie mające żadnej nieruchomości przed 35 rokiem życia czyli młodzi którzy wynajmują i za chiny nie odłożyły by na zakup. Trzeba być ślepym i głupim żeby nje widzieć że to może być jedyna szansa by kupić mieszkanie w dużych miastach w Polsce Pokaż całość