Ciekawe ile wojowników hammasu ukrywała pod swoją parszywą sukienką ta gówniara, na pewno miała tam co najmniej wyrzutnię rakiet i cały oddział, jakby normalnie jeździła na rolkach to by żyła, tak właśnie było, przecież Izrael nie strzela do niewinnych ludzi, nigdy by tego nie zrobił poza tym to czego absolutnie nie robią to nie ludobójstwo.