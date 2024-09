Oto obrazek prezentujący piramidkę iGenius-Ogólnie to warto zwrócić uwagę, jak z poziomem spada jakość postów i "życia" naszych MLM biznesmenów, u Cezarego zaczyna się "zarabianie" od 2 do 3 miesięcy a na 4 poziomie już mówią o 6-12 miesiącach. Dodatkowo brak eventów, z których można j---ć posty o miliardach denarów złota co tydzień i luksusowych itemów - znalazłem raz przykład jak poszli do Royal Watcha i poprosili żeby pokazali im zegarki a jak chłopy poszły po zegarki to otworzyli pudełko i szybko nakręcili stories, że kupują zegarek wysadzany diamentami z cartiera a podobno chłop działa od pół roku. Do tego na innym profilu znalazłem informację że chłop wykupił pakiet za 1500 USD i po 6 miesiącach mógł sobie pozwolić na skok ze spadochronu wszystko git, ale skok kosztuje 800 zł a samolot, który stał za nim na zdjęciu to taki rumpel, mam pewność, że skok był robiony przez lokalną firmę i za mniejsze kwoty. Powtarzają się schematy:



Screeny z tradów na tych samych wartościach i procentach np. spadek z 1 na 0,99 na jednym profilu jest zysk około 50 dolców a na drugim nagle 700 - zaznaczam, że oni nie mają kasy na to, by w----ć 1 LOT-a więc to na 100% konta demo, bo wcześniej przecież wrzucali, że zaczynają i wszystkie screeny były robione od 0,01 lot mini lota (0,1) max

Jeden samochód (fioletowe lamborgini) na minimum 25 profilach, zegarki sklepy hotele wszystko to samo.

Mówią że latają po świecie oraz że pracuje z jakiejś dzungli, a wszystkie imprezy to tak naprawdę 4-5 krajów z czego większość stories kręcone na zapas - wiem to dlatego że jak nagrywają coś na gorąco lub robią live to już jest mieszkanie z wielkiej płyty źle oświetlone i ze starymi grzejnikami(nie hejtuje tylko na ich poziomie to raczej mało prawdopodobne że ktoś kto jest 365 dni w dumbabju czy innym donbasie, mieszka w bloku z wielkiej płyty i ma kanape z ikea za 950,99 po przecenie na 900zł zł)

Pokoje w hotelach są wieloosobowe więc czar o luksusie pryska ;) nikt kto ma kasę i lubi się tym chwalić(nie mówię o ludziach którzy naprawdę mają pieniądze) nie wynajmie pokoju na 4 osoby( same chłopy). Znalazłem przypadek gdzie nie wynajęli sali konferencyjnej tylko w tym apartamencie robili spotkanie na 30-50 osób ;)(Sorry że nie ma screenów ale k---a już mnie glufka boli od tego syfu więc sorry znajdzcie na tych profilach poniżej i podobnych.

Młody ambitny człowiek bez pewności siebie i z słabym wyglądem - po 1 miesiącu nagle robi się z niego nie wiadomo kto(a sam mówi że nic nie zarobił) na przykład w wyróżnionych łatwo znaleźć https://www.instagram.com/kubamakselan/ znajdziecie steki podobnych

Podsumowując to syf, mimo kampanii informacyjnych dalej ludzie piszą w komentarzach że chcą działać, i na ich profilach znajdziecie od razu zmianę kontentu i wszystkiego. Oceniam to z perspektywy osoby która pracowała u LEGALNEGO BROKERA w polsce i w sprzedaży przez kilka lat. Sam o-------m swoje w AMWAY więc pisze to jako przestrogę bo wiem w jaki syf sam się w----------m.(AMWAY I IGENIUS to dosłownie te same schematy i te same sztuczki.)

PS. Promują na platformie opcje binarne które są nielegalne "Regulacje ESMA nałożyły na brokerów z UE całkowity zakaz oferowania opcji binarnych dla klientów detalicznych od 1 lipca 2018. Doprecyzowując, broker zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej nie może zaoferować jakimkolwiek klientom tego rodzaju instrumentów, niezależnie z jakiego kraju by oni nie byli. "

Na profilach tego nie ma ale są na materiałach wideo, i są wymieniane jako produkt edukacyjny:) - na platformie jest wbudowany system do tradingu więc musi być opcja by z nich korzystać ;)

PS.2 Kursy są dla debili 3 minutowe obrazkowe prezentacje co to jest FOREX ( NA XTB MACIE TO ZA DARMO LUB ZA ZAŁOŻENIE DARMOWEGO KONTA!!!!!!)

PS.3 MOGĄ ROBIĆ CO CHCĄ ALE TO JEST SZKODLIWE I SĄ PRZYKŁADY OSÓB KTÓRE MAJĄ U-----E CAŁE ŻYCIE PRZEZ TAKI SYF, więc argument że robią co chcą jest niewłaściwy bo oni manipulują faktami i stosują najprostsze techniki wizualizacyjne NLP(czy jakoś tak)

https://www.instagram.com/cezary_lewicki/ Poziom 1 Kasa kasa na 100% coś zarabia

https://www.instagram.com/ada_rudnicka_/ Poziom 2 Kasa na 70% coś zarabia

https://www.instagram.com/wiolabialek/ Poziom 3 wychodzi raczej na 0 albo jakieś groszowe sprawy raczej jest dla kursów(tak se tłuamczy utopiony kapitał)

https://www.instagram.com/kubamakselan/ Poziom 4 c---a tam xd na 100% nic nie ma był na kilku wyjazdach i adios

https://www.instagram.com/michallprzyborowski/ Poziom 5 c---a tam xd na 100% nic nie ma był na kilku wyjazdach i adios

https://www.instagram.com/_r_jakub/ Poziom 6 NA 100% U----Ł

https://www.instagram.com/szymon.piotrowski1/ Poziom 7 NA 100% U----Ł i nic nie zarobił chujnia i bieda totalna ale ma dużo follow więc miał coś wcześniej( może coś nagrywał)