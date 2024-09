Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości że to inwazja i że pół Afryki zjedzie do nas? Nie przeraża was że to co normalne w Afryce będzie u nas? Myślicie że wychowacie tych ludzi? Że dostosują się do naszej kultury wypracowywanej przez setki lat? To są ludzie z lepianek gdzie samosąd zbrodnie zachowania wobec kobiet są w najlepszym przypadku plemienne. Jakim ograniczonym !#$#@ aby tego nie rozumieć. Przy najbliższych wyborach każdy wyborca powinien dostać Pokaż całość