I dlatego właśnie żony ukraińskich Ministrów wola zaryzykować wywiezienie za granicę w bagażnikach swoich samochodów miliony dolarów czy Euro w gotówce, żeby jacyś oszuści nie zmusili ich szantażem do oddania ciężko uzbieranych oszczędności! Czy to do Polski czy na Słowację czy do Rumunii! Byle jak najszybciej i jak najdalej od ukraińskich gangsterów.