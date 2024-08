Mi lekarka wykryła zamiast wyrostka Salmonellę, że to prawdopodobnie przez to mnie boli brzuch. Z tego powodu miałem zgorzelinowe zapalenie wyrostka z rozlaniem do otrzewnej. Jak temperatura doszła do 39 stopni to mnie karetka zabrała, bo przez 2-3 dni leczyłem się na zwykły ból brzucha i tak w sumie dobrze, że po tym jak mi temperatura skoczyła pojechałem na pogotowie, bo nie wiem co by wtedy było. Jakby diagnoza była od razu Pokaż całość