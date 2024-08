Top of the Top Sopot Festival to najważniejszy koncert telewizji TVN w roku. Jednak nie tylko muzyka była tematem rozmów mieszkańców. Kontrowersje wywołał przejazd pojazdów z uczestnikami festiwalu, który odbył się z asystą policji na krótkiej trasie pomiędzy Hotelem Sheraton a Operą Leśną.