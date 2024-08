Dylemat nie ma rozwiązania, ale najpopularniejsze są dwie koncepcje

1. Utilitaryzm: Filozofia utilitarna sugeruje, że powinieneś przestawić zwrotnicę, ponieważ to zmniejszy ogólną ilość cierpienia i zła (jedna śmierć zamiast pięciu).

2. Etyka deontologiczna: Zgodnie z deontologią, nie wolno celowo poświęcać jednej osoby, nawet jeśli miałoby to ocalić więcej ludzi. W tej perspektywie lepiej jest nie przestawiać zwrotnicy, ponieważ działanie, które prowadzi bezpośrednio do śmierci jednej osoby, jest moralnie niewłaściwe.