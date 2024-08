Takich "ważnych gości" widuję codziennie. Zawsze mają jakąś wymówkę. A to na chwilę, a to z dostawą, a to przecież nikogo nie ma, a to babka jest w ciąży, a to gość czeka na dziewczynę... wersji jest nieskończenie wiele. Ludzie mają wszystko i wszystkich gdzieś, byle im było wygodnie.