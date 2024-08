Google jest #!$%@? wyszukiwarka i myśli że się pomyliłeś wpisując european dlatego pokazuje Black. Tu nie ma żadnego spisku tylko tak działa po prostu ta wyszukiwarka bo jest przystosowana dla ułomnych co mylą frazy.

Jak wpiszecie frazę w cudzysłowiu to dostajecie dokładnie to co chcecie.