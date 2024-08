Mają ruSSkie problem, bo żadna z ich taktyk nie działa na ich terytorium.

No bo co, mają zrzucać pierdylion FABów i wyburzać swoje wsie i miasta?

Zalać wszystko ludźmi, a skąd ich wziąć, jak wszyscy są w UA?

Chirurgiczna precyzja kontrataku w roSSiji nie istnieje, ponieważ nikt jej tam nigdy nie brał pod uwagę.

Jedyne, co mogą to sp..dalać głębiej w kraj i okopywać się.