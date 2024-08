To co robi UE to totalna głupota, a nawet bym powiedział że to bardziej zaszkodzi planecie. Bo o ile w UE były jakieś sensowne wymogi odnośnie emisji zanieczyszczeń które zakłady/fabryki mogą emitować, to w takich Chinach restrykcje są znacznie niższe. A jak UE zabije przemysł u siebie i wszystko się przeniesie do Chin, to bilans może być ujemny z tego wszystkiego.