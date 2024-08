Sorry ale jest to bzdura dopóki nie udowodni tego sąd. Jacy żołnierze? Jacy funkcjonariusze? Jeśli są bez skazy to jaki problem? I nie mówię dlatego, że przepadam za PiS. Oni pokazali jak krajem demokratycznym nie należy rządzić Niemniej. Bez faktycznych spraw sądowych to tylko zwykła demagogia polityczna.