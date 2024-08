Najgłębsze odwierty na Ziemi to GSF Rig 127,który ma 12 300 metrów i SG-3,który ma 12 262 metry głębokości.

Nie wiadomo na co trafimy wiercąc na Marsie.

Na czerwonej planecie w niektórych rejonach w dzień temperatura dochodzi do -15 ° C,średnia dla planety to -63 ° C.

Czy wiercimy w takich warunkach?Odwierty w lodzie to co innego niż w zmrożonej ziemi/skale.Na jakiej głębokości na Marsie odwiert będzie przypominał warunki,które znamy?Nie mamy technologii.