Gdyby Morze Bałtyckie było delikatnym ekosystemem, to już by go nie było. Morze Bałtyckie to jest sk*rwol na sterydach, że tam jeszcze coś żyje. Przecież to morze od 4 tysięcy lat pełni rolę ścieku, a w ostatnie 100 lat dokonano tam skoordynowanej próby eksterminacji wszystkiego.



Nie mówię, że to dobrze, że je tak traktujemy. Raczej kiepsko. Ale tam się toczy iperyt do wody litrami, a ktoś pisze o delikatnym ekosystemie?! MORZE BAŁTYCKIE Pokaż całość