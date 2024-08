Taki sędzia, gdyby miał odrobinę godności, sam wyłączyłby się ze sprawy. Po pierwsze: żeby nie zaszkodzić samemu romanowskiemu, a po drugie, żeby opinia publiczna nie miała wątpliwości, że wyrok w sprawie został wydany przez bezstronny sąd. A po trzecie: neosędziowe mają szansę pokazać, że dają rękojmię tego, by dalej sprawiedliwie orzekać.



Ale to takie moje wyidealizowane postrzeganie tego co sędzia powinien ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) jak będzie, to Pokaż całość