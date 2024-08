amerykanie nie chcieli, żeby Ukraińcy wchodzili na teren rosji bo bali się, że bandyci uruchomią swoje doktryny nuklearne albo zrobią pełną mobilizację. No to teraz zobaczymy jakim fletem jest putin. Erotoman gawędziarz. Dużo gada a jak przychodzi co do czego to się chowa w bunkrze.