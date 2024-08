Podżeganie do nienawiści, przemocy, przestępstwa to nie jest wolność słowa - swoboda wyrażania swoich poglądów, a nienawistne dehumanizowanie całych grup społecznych w imię jakiejś ideologii, to dwie różne kwestie.Nie można zaliczyć do wolności słowa np. publicznego obrażania Twojej matki, czy podżegania do nienawiści i/lub przemocy wobec ogółu mieszkańców Twojej miejscowości.