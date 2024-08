To co Boeing #!$%@?, to jest niepojęte. M.in. nie potrafią teraz nawet autonomicznie wrócić kapsułą. Mieli tą funkcjonalność 2 lata temu, podczas misji testowej, ale z jakiegoś kuriozalnego powodu, teraz ich obecna kapsuła tego nie potrafi.



Gdyby SpaceX coś takiego odwaliło, to wszystkie media by kręciły małysza 24/7, w USA byłby ogłoszony stan wyjątkowy, Biden obudził by się nawet ze snu i w końcu zauważył, że SpaceX istnieje, tylko po to by Pokaż całość