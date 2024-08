@Tasde: proste, powiedzą, że NATO zaatakowało i że trzeba pomyśleć o przymusowym poborze

To też jest dobra opcja, takich rekrutów trzeba ubrać, nakarmić, dać im dach nad głową, jakiś karabin też by wypadało każdemu dać. Każdy rekrut w armii to jeden ruski mniej w fabryce. Co by nie zrobili to dupa zawsze z tyłu. Nie stać ich na tą wojnę ale chyba nie chcą tego wiedzieć.