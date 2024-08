Esencja niemieckiej pruskiej ostpolitik, nie ma być stolic pomiędzy berlinem a moskwą. Od rozbiorów przez "Platz an der Sonne", Lebensraum, Ribbentrop-Mołotow, nieuznanie granicy na Odrze i Nysie, sprzeciw wobec wejścia do Nato a skończywszy na Nordstreamie niemiecka polityka wobec Polski jest spójna - wroga. Niemcy to europejski farbowany lis co zgrywa alianta i zachód, którym nigdy nie był i wywinął się od wszelkich powinności. Za to pruskie autorytarne mokre sny mają tam Pokaż całość