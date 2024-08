Próbował mnie zaciągnąć do sypialni i chciał mnie zgwałcić mówi 14-letnia Lena, jedna z ofiar ponad 40-letniego Tomasza "Chica" Galewskiego. To nie jedyne zarzuty. Miał on wysyłać innym małoletnim zdjęcia swojego penisa, kąpać się z nimi w wannie, a z jedną nawet rzekomo uprawiać stosunek seksualn