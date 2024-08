Obejrzałem, nic nowego się nie dowiedziałem. Dokument chaotyczny, nie rozumiem co Pan Stonoga chciał przekazać i dlaczego tak naprawdę Andrzej Lepper zginął. Perełką jest poniższa wypowiedź - "...zapewniam panstwa, dowodów na to nie mam żadnych, że oba terminarze (terminarze Andrzeja Leppera gdzie zapisywał notatki i daty spotkań) wpadły w ręce Wojciecha Sumlińskiego. To Wojciech Sumliński szantarzował Andrzeja Leppera treścią jego terminarzy…". Niby po co i czym Sumliński miałby szantarzować ŚP Andrzeja Leppera? Pokaż całość