Tak naprawdę to będzie to niezły test dla tych maszyn w realnych warunkach do jakich je przygotowywano.



Mając sprawdzone starsze wersje - będzie to dobry benchmark dla nowszych wydań tego samolotu. A rosyjska P-lot tego raczej nie ogarnie. Nie ogarnia starszych wersji Himarsa, a co dopiero to.