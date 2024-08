"Prawnicy powołali się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które przyznają zarodkowi prawo do życia, oraz na wyrok z 2020 roku, w którym sąd orzekł, że mężczyzna powinien ponieść konsekwencje swojej decyzji o wszczęciu procedury in vitro."



Co za absurd. Jeśli konsekwencją będzie orzeczenie alimentów, to kobiety będą straszyć byłych mężów, że urodzą w kolejnych latach im np. ósemkę dzieci.