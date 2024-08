Upośledzony naród tego nie zrozumie. Następna kadencja w najlepszym wypadku będzie wygrana PiS a później znowu PO i tak w kółko i w kółko

Jednak i druga partia przez naście lat wykazała się takimi smakami a mimo to ludzie i tak jednego bądź drugiego premiera całują po rękach. Więc po co te posty co to zmienia.