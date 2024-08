Jakiś UOKiK, UE powinno dobrać się intelowi do dupy. Sprzedawali wadliwe procesory by potem mikrokodem ograniczyć napięcie i w niektórych przypadkach ograniczyć moc obliczeniową komponentu. Imagine kupować topowy procesor by potem mieć wydajność jak procek sprzed 4 lat. Gwarancja albo rękojmia plus duże kary bo korpo nigdy się nie nauczą.



Sam fakt, że mocowanie socketu na płytach głównych wygina procesory z czasem jest dramatem a kińczyk jest w stanie naprawić to kawałkiem Pokaż całość